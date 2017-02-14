150 ألف دولار تقرب «دويدار» من الأهلي

دويدار يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

كشف أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك والمعار إلى فريق سموحة السكندري مؤخراً، حقيقة توقيعه للنادي الأهلي في الصيف المقبل .

وأكد “دويدار” أن وكيل أعماله أنور شلوفه أخبره برغبة مسئولي النادي الأهلي في التعاقد معه بنهاية الموسم .

وأوضح دويدار أنه لم يوقع على أي عقود للنادي الأهلي، خاصة أنه مرتبط بعقد مع أحد أندية الكويت بدءاً من الموسم المقبل .

دويدار: وقعت لنادي كويتي بشرط جزائي 150 ألف دولار

وأضاف مدافع سموحة بأنه وقع على عقد مع النادي الكويتي بشرط جزائي 150 ألف دولار، مشيراً إلى أن أي نادي يرغب في ضمه عليه دفع الشرط الجزائي .