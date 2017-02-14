التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي

البدري يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد أمام فريق الإسماعيلي.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الإسماعيلي في تمام الخامسة مساء غدًا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أجاي يقود الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول، أحمد حجازي، سعد الدين سمير، محمد هاني

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، صالح جمعة، وليد سليمان، مؤمن زكريا

خط الهجوم: أجاي