صورة.. الأهلي يحتفل بعيد الحب

الأهلي ينشر صورة لعمرو جمال في عيد الحب

احتفل النادي الأهلي بعيد الحب الذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر فبراير الجاري، عن طريق صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي رسالة عبر موقع فيسبوك، حيث وضع خلالها صورة عمرو جمال وهو يشير بعلامة “القب” في احتفال سابق بأحد اهدافه.

وكتب الحساب الرسمي تعليقاً على الصورة، حيث قال خلاله : “كل يوم هو عيد حب لنا معك. ولماذا لا فأنت مصدر سعادتنا”.

ووصلت بعثة الاهلي إلى مدينة السويس منذ ساعات قليلة ماضية من أجل الاستعداد لملاقاة الإسماعيلي في إطار مباريات الدوري المصري.

وسيلتقي الأهلي مع المصري مساء غداً الأربعاء على ملعب السويس في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.