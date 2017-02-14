حلمي يجهز مفاجأة لشيكابالا بعد التجديد

شيكابالا قد يظهر في قائمة الزمالك أمام الأولمبي

يجهز محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك لمفاجأة اللاعب محمود عبد المنعم “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد حلمي على إمكانية ظهور شيكابالا في قائمة الزمالك لمواجهة الاولمبي في المباراة التي تقام ضمن مباريات مسابقة كأس مصر.

وسيلتقي الزمالك مع الأولمبي يوم الجمعة القادم في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر في المباراة التي تقام بالقاهرة.

وكان حلمي قد استبعد شيكابالا من قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي التي تقام مساء غداً الأربعاء في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وجاء استبعاد شيكابالا بسبب غيابه عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية، قبل أن يوقع على عقود تمديد فترة تواجده بالقلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.

واختتم حلمي حديثه على أنه سيحسم أمر تواجد شيكابالا في قائمة الزمالك لمواجهة الأولمبي خلال الساعات المقبلة، حيث من المحتمل أن تشهد المواجهة عودة اللاعب لفريقه من جديد.