أحمد ناجي: أسامه نبيه مظلوم

مدرب المنتخب: نبيه مثل أخي الصغير

واصل أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالمنتخب المصري دفاعه عن أسامه نبيه المدرب العام للفراعنة بعد الهجوم الذي يتعرض له من جانب جماهير الأهلي.

وكان نبيه قد تعرض للسب والشتم خلال مباراة كأس السوبر المصري التي جمعت الاهلي بالزمالك في أبو ظبي، وهو ما أدى إلى انسحابه من أرض الملعب.

وشدد ناجي على أن أسامه نبيه يعد مثل أخيه الصغير، مشدداً على أن جماهير الاهلي قامت بظلمه خلال الفترة الماضية بعد أزمته مع لاعبي القلعة الحمراء.

وقال مدرب حراس المنتخب: ” نبيه مثل أخي الصغير، ولكنه يتعرض للظلم بشأن أشياء تطاله وهو بريء منها ولا دخل له بها على الإطلاق “.

وأكمل: ” كوبر هو المدير الفني ولا أحد يستطيع أن يملي عليه رغباته أن يفرض عليه أشياء لا يريدها، الأرجنتيني هو قائد السفينة “.

واختتم: ” ليس جيداص أن يتعرض أسامه نبيه للسب من جانب الجماهير، ولكننا في الفترة الأخيرة تعودنا على أمور غير مألوفة “.