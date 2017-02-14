الزمالك يحصل على توقيع شيكابالا “على بياض”

شيكابالا يوقع على عقده الجديد مع الزمالك

وقع اللاعب محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب نادي الزمالك على عقده الجديد مع الفريق الأبيض مساء اليوم الثلاثاء وبعد الانتهاء مباشرة من مران الفريق.

وعقد شيكابالا جلسة مع حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك مساء الثلاثاء من أجل التوقيع على العقد الجديد بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين من قبل.

ووقع شيكابالا على العقد الجديد “على بياض”، حيث لم تضع إدارة الزمالك أية قيم مالية أو مدة للتعاقد خلاله، إلا أن اللاعب وقع دون إبداء اعتراض.

وستقوم إدارة الزمالك بوضع القيمة المالية ومدة التعاقد الجديد مع شيكابالا في العقد الذي تم توقيعه خلال الأيام المقبلة وقبل اعتماده بصورة رسمية.

وكانت أزمة قد نشبت بين شيكابالا وإدارة الزمالك في الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى غيابه عن التدريبات قبل أن يعود لها عقب وساطة من أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة.

الجدير بالذكر أن قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي التي تقام مساء غداً الأربعاء في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.