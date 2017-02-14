ودية محتملة لمنتخب مصر استعداداً لتونس

منتخب مصر قد يخوض مباراة ودية قبل لقاء تونس

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر على احتمالية خوض الفراعنة لمباراة ودية خلال شهر مارس القادم في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ونجح منتخب مصر في الحصول على المركز الثاني بكأس أمم أفريقيا 2017 بعد غياب عن النسخ الثلاث السابقة للمسابقة، قبل أن يعود الفراعنة للظهور في الجابون.

وأشار ناجي إلى أن المنتخب المصري لم يستقر على خوض مباراة ودية في شهر مارس القادم، مشدداً في الوقت نفسه على احتمالية إتمام الأمر.

وأضاف ناجي بأن المنتخب المصري يستعى لتحقيق أفضل استعداد له قبل ملاقاة تونس في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وكانت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2019 قد اقيمت قبل عدة اسابيع، حيث أوقعت المنتخب المصري في مواجهة تونس والنيجر وسوازيلاند.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته في التصفيات الأفريقية بملاقاة تونس على أرضها ووسط جماهيرها في منتصف شهر يونيو القادم.