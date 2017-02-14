نوبة بكاء للاعب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

لاعب الإسماعيلي يبكي بعد استبعاده من مواجهة الأهلي

دخل محمد أبو المجد “بوشا” لاعب خط وسط النادي الإسماعيلي في نوبة بكاء بعد إعلان فرانز شتراكا المدير الفني للفريق عن قائمة الدراويش لمواجهة الأهلي.

وأعلن شتراكا عن قائمة الإسماعيلي التي ستتوجه لملاقاة الأهلي في السويس، والتي خلت من أسم بوشا وهو ما تسبب في بكاء اللاعب.

وتعرض بوشا للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية، حيث خضع لاختبار طبي والذي أثبت عدم قدرته على مواجهة الاهلي.

وجاء التقرير الطبي ليتسبب في استبعاد بوشا من مواجهة الاهلي وهو ما أدى إلى دخوله في نوبة بكاء بسبب رغبته في خوض المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الإسماعيلي مساء غداً الأربعاء في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز على ملعب السويس.

وسيغيب بوشا عن مواجهة الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث سيكون اللاعب في حاجة للراحة لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أثنين من أجل العودة للمباريات.