مرتضى يطلب إزالة صورة دويدار من حافلة الزمالك

مرتضى منصور يبدأ أول إجراء ضد دويدار

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة إزالة صورة اللاعب أحمد دويدار من على حافلة الفريق التي خصصتها له شركة بريزنتشين.

وكانت الشركة الراعية لاتحاد الكرة قد قامت بتوزيع حافلات على الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم وضع صورة لاعبي كل فريقه على حافلته.

وطلب مرتضى منصور بضرورة إزالة صورة دويدار من على حافلة الزمالك في ظل انتهاء العلاقة بين النادي واللاعب خلال الأيام الماضية.

وكان دويدار قد رفض التوقيع على عقود تجديده للزمالك منتقلاً إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور، حيث تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتوصل دويدار لاتفاق مبدئي مع النادي الأهلي من أجل الانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم الجاري، وبمجرد بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء اتفاق دويدار مع الأهلي ليقضي على علاقته بالزمالك، وهو ما دعى مرتضى منصور إلى مطالبته بضرورة رفع صورة اللاعب من على الحافلة.