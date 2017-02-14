محمد حلمي يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج

استبعادات بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج

استقر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الانتاج الحربي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الانتاج الحربي مساء غداً الأربعاء في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وقرر حلمي استبعاد باسم مرسي من قائمة المباراة بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى استبعاد علي جبر وطارق حامد بسبب حصولهما على راحة.

كما استبعد حلمي محمد مسعد وأيمانويل مايوكا ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب عدم الجاهزية الفنية، في ظل عدم مشاركتهم في تدريبات الفريق الأخيرة.

ويعود أيمن حفني لقائمة الزمالك لمواجهة الانتاج بعد استبعاده من القائمة النهائية لمباراة كأس السوبر المصري التي ألتقى خلالها الفريق مع الأهلي.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من:

‎حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش ومحمود عبد المنصف.

‎خط الدفاع: أسامة إبراهيم وحسني فتحي وأحمد أبو الفتوح وشوقي السعيد وإسلام جمال ومحمود حمدي.

‎خط الوسط: إبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وصلاح ريكو وأيمن حفني.

‎خط الهجوم: ستانلي وأحمد جعفر وحسام باولو.