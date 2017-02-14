اتحاد الكرة يعلن عن حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي

البنا حكماً لمباراة الاسماعيلي والأهلي.. وعثمان للزمالك والانتاج الحربي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقمي الحكام اللذين سيديرا المبارتين اللتين سيجمعا الأهلي والإسماعيلي، والزمالك والانتاج الحربي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء غداً الأربعاء في إطار مباريات الجولة الاولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز في مدينة السويس.

كما سيلتقي الزمالك مع الانتاج الحربي على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 19 من المسابقة المصرية الممتازة.

وقررت لجنة الحكام إسناد مباراة الإسماعيلي والأهلي للحكم محمود البنا، على أن يعاونه أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح، بالإضافة إلى طارق سامي الحكم الرابع.

أما مباراة الزمالك والانتاج فستكون تحت إدارة سمير عثمان وتحسين أبو السادات وهاني خيري، بالإضافة إلى إبراهيم محجوب الحكم الرابع.

ويتربع الأهلي حالياً على صدارة الدوري المصري الممتاز، حيث يليه مصر المقاصة والزمالك في المركزين الثاني والثالث بالترتيب على التوالي.