حسام البدري يستقر على بديل عبد الله السعيد أمام الإسماعيلي

استقر حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بشكل كبير على بديل عبد الله السعيد في مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يغيب السعيد عن الأهلي في مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها الفترة الأخيرة مع الفريق بعد مباراة السوبر أمام الزمالك.

البدري يفاضل بين ثلاثة لاعبين لخلافة عبد الله السعيد

وشهدت الفترة الأخيرة مفاضلة حسام البدري بين الثلاثي صالح جمعة وميدو جابر وعمرو بركات الوافد الجديد للأهلي من ليرس البلجيكي لقيادة وسط الفريق أمام الدراويش.

وأكد مصدر مسئول في الجهاز الفني للأهلي أن البدري استقر بشكل كبير في الاعتماد على صالح جمعة لاعب وسط الأهلي في مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي.

وأشار المصر إلى أن البدري معجب بأداء صالح جمعة في الدقائق التي لعبها أمام الزمالك في السوبر وان تسبب في خطورة كبيرة على مرمى الفارس الأبيض لاسيما في الكرة التي أرسلها لأجاي في نهاية المباراة والتي أهدرها بشكل غريب.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء على ملعب السويس في الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.