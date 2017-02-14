عمرو بركات يزين قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق قائمة الفريق الذي سيخوض بها مباراته غدًا أمام الإسماعيلي.

وشهدت القائمة مفاجآت كبيرة بانمام عمرو بركات صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة لقائمة الفريق.

ونجح عمرو بركات في الظهور مع الأهلي بمستوى طيب للغاية في المباريات الودية التي خاضها مع الأهلي خلال الفترة الاخيرة.

كما استبعد الجهاز الفني للفريق عبد الله السعيد وأحمد فتحي من القائمة بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد نجيب، سعد سمير، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، عمرو بركات، أكرم توفيق، ميدو جابر.

خط الهجوم: عماد متعب، جونيور أجايي، عمرو جمال، كوليبالي.

واستبعد الجهاز الفني للفريق كلًا من: مسعد عوض وحسين السيد وعبد الله السعيد وأحمد فتحي وباسم علي ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وأحمد حمودي.