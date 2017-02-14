بالصور.. مسعد عوض يغمى عليه في مران الأهلي وسط رعب من اللاعبين

رعب في الأهلي بعد إصابة مسعد عوض

سيطرت حالة من الرعب على الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير والفني واللاعبين والجهاز الطبي لمدة دقائق قليلة على هامش تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.

وواصل الفريق تدريباته اليوم في إطار استعداداته لمباراته الهامة والمرتقبة أمام الإسماعيلي في الدوري.

وجاء الأمر بعدما سقط مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول على أرضية ملعب التتش في حالة إغماء تعدت أكثر من دقيقة.

وأصيب اللاعب في المران بعدما اصطدمت كرة قوية في رأس اللاعب تسببت في فقدانه الوعي وتدخل سريع من الجهاز الطبي للفريق.

واستعاد اللاعب الوعي مرة أخرى بعدما تدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق واستطاع في إسعاف اللاعب.

وأمر البدري اللاعب بخروجه من الملعب بعدما استعاد وعيه مرة أخرى خوفًا على إصابته مجددًا في المران.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.