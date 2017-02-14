أحمد حجازي يعلن موقفه من الظهور مع الأهلي أمام الإسماعيلي

أحمد حجازي يشارك في تدريبات الاهلي الجماعية

شارك أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة أمام الإسماعيلي في الدوري.

واشتكى أحمد حجازي خلال الأيام الماضية من إصابة عضلية عبارة عن ثقل في العضلة الخلفية كادت أن تبعده عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي.

وطمأن أحمد حجازي جماهير الأهلي على حالته بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي ليؤكد قدرته على خوض المباراة المقبلة.

ويعد حجازي من أهم لاعبي الأهلي في خط الدفاع والذي يمنح الجماهير طمأنينة على دفاعات القلعة الحمراء منذ انضمامه إليها.

وقدم اللاعب مستوى متميز للغاية مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الجابون والذي حصل فيها الفراعنة على الوصافة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.