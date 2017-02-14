الأهلي يفقد أهم لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية وقبل ساعات من مباراة الفريق الهامة أمام نظيره الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة غريمه الإسماعيلي غدًا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري.

صدمة لجماهير الأهلي فبل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي

وجاءت صدمة الجماهير الحمراء بعدما تأكدت من غياب الثنائي أحمد فتحي الظهير الأيمن ولاعب وسط الفريق وزميلع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة.

ويعاني الثنائي من الإصابات العضلية المختلفة والإرهاق منذ مشاركتهما في بطولة أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.

وغادر الثنائي مباراة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك في السوبر التي أقيمت بالإمارات للعام الثاني على التوالي ولم يكملا المباراة.

وشهدت تدريبات الأهلي الجماعية اليوم غياب الثنائي عن المران الجماعي.

وخضع أحمد فتحي لتدريبات تأهيلية وجري حول الملعب ولم يشارك في المران الجماعي بينما اكتفى عبد الله السعيد بجلسة تدريبية في صالة الجيم ولم يشارك في المران الجماعي.

ويعد الثنائي من أهك لاعبي الفريق وأحد أسلحته الثقيلة في مبارياته هذا الموسم وأن غيابهما قد يؤثر بشكل كبير على الفريق في المباريات.