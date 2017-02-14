محمد الشناوي يتدرب منفردًا قبل المران الجماعي للأهلي

الاهلي يكشف سر خوض الشناوي لتدريبات منفردة قبل مواجهة الإسماعيلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعداداته لمبراته المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق الجماعية اليوم عياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عن المران الجماعي للأهلي.

وخاض اللاعب تدريبًا منفردًا صباح اليوم الثلاثاء قبل انطلاق المران الجماعي تحت قيادة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي ولم يظهر في التدريبات الجماعية للأهلي.

وكشف الجهاز الفني للأهلي سر غياب اللاعب عن المران الجماعي وخضوعه لمران منفرد بسبب ارتباطه بظروف خاصة أجبرته على المران المنفرد قبل انطلاق المران الجماعي للأهلي اليوم.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلي بعد قليل للعين السخنة من أجل إقامة معسكر مغلق هناك استعدادًا لمباراته أمام الإسماعيلي غدًا.

يذكر أن الأهلي كان قد خسر آخر مبارياته الرسمية أمام الزمالك في الإمارات على لقب السوبر المصري بركلات الجزاء الترجيحية بعدما سيطر التعادل السلبي على المباراة بدون أهداف.