الكاف يحدد الملعب الرسمي للأهلي في البطولة الإفريقية

الأهلي يتلقى خطاب الكاف بخصوص ملعبه في البطولة الإفريقية

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني لفريق كرة القدم بالقلعة الحمراء بشرى سارة خلال الساعات القليلة الماضية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف”.

جاء ذلك بعدما أرسل مسئولو النادي الأهلي للاتحاد الإفريقي طلب الموافقة على ملعب السلام لاستضافة مباريات الفريق الإفريقية في بطولة دوري أبطال إفريقيا المقبل.

وعلى الفور أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفدًا رسميًا لمعاينة ملعب السلام ولتحديد موقف من حيث مطابقته للمواصفات المطلوبة في الملاعب من عدمه.

وشهدت الساعات القليلة الماضية وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإدارة الأهلي تخطره فيها بموافقته على أن يكون ملعب السلام مستضيفًا لمباريات الفريق في البطولة الإفريقية هذه النسخة.

وبات من المقرر أن يخوض الأهلي مبارياته الإفريقية على ملعب السلام بعد أن كان يخوضها الموسم الماضي على ملعب برج العرب في الإسكندرية مما كان يتسبب في حالة من الإرهاق للاعبي الفريق.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في إقناع الجهات الأمنية بالموافقة على أن يكون ملعب السلام هو المستضيف لمباريات الفريق المحلية في الدوري وكأس مصر.