أخبار الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة حول انتقال أحمد دويدار للأهلي

أحمد دويدار حديث الساعة في قصة الانتقالات الشتوية

اشتعلت الساعات الأخيرة الأحداث الرياضية وخاصة المتعلقة بانتقالات اللاعبين للأندية والصفقات خاصة في الكرة المصرية والتي دائمًا ما تشتعل بين القطبين الأهلي والزمالك.

وكان بطل السيناريو الأخير في الصراع بين القطبين هو أحمد دويدار مدافع الزمالك الذي انتقل مؤخرًا من القلعة البيضاء إلى سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونقسم الأمر إلى نصفين بين الجماهير فمنهم من بات يؤكد أن اللاعب بات على أعتاب الأهلي وأنه وقع بالفعل على عقود القلعة الحمراء والبعض الآخر ينفي الأمر.

ويكشف أخبـــار الأهلـــي لمتابعيه الحقيقة الكاملة حول قصة اللاعب وانتقاله للأهلي من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يكشف موقفه من انتقال دويدار للأهلي

وبعد اتصال هاتفي مع أحد مسئولي نادي الزمالك أكد المصدر أن اللاعب لم يعد في الزمالك خاصة وأن عقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الجاري وأنه رفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء وانتقل لسموحة وبات لاعبًا في صفوف الفريق السكندري.

وكيل أعمال دويدار يوضح موقفه من الانتقال للأهلي

أما وكيل أعمال اللاعب “أنور شلوفة” فأكد أن اللاعب رحل رسميًا عن الزمالك ويس على سبيل الإعارة بل بعقد رسمي بعد أن تنازل عن جزء من مستحقاته مقابل التوقيع لسموحة لمدة 6 أشهر.

وأضاف وكيل أعمال اللاعب أن هناك اتصالات دارت بينه وبين أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي لضم اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا أنه لم يتم توقيع أي عقود رسمية ولم تتعدى الأمور عن كونها شفوية فقط.

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع أحمد دويدار

أما إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني فأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن حسام البدري لم يخطط أبدًا أو يطلب التعاقد مع أحمد دويدار ولم يناقش الأمر من قريب أو من بعيد وأن الأمر كله كان استنتاج من البعض بسبب رغبة الجهاز الفني في تعزيز خط دفاعه.