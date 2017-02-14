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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

كتب وليد مجدي
- 14 فبراير، 2017 12:08 ص
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السيتي يحقق فوزاً صعباً على حساب بورنموث

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً صعباً على حساب نظيره فريقه بورنموث اليوم الأثنين بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم .

وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق لاعبه رحيم ستيرلينج في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بتقدم السيتي 1 – 0 .

السيتي يسقط بونموث بهدفين نظيفين

وفي الشوط الثاني، واصل السيتي من ضغطه حتى نجح في إحراز الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز اللاعب مينجس لاعب بورنموث هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69  ، لينتهي اللقاء بفوز السيتي 2 – 0 .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام توتنهام وأرسنال، بينما تجمد رصيده بورنموث عند المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

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