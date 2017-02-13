الأهلي يفاضل بين ثلاث مدافعين في الصيف المقبل

الأهلي يبحث عن مدافع جديد نهاية الموسم

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة حسام البدري لتعزيز خط دفاع الفريق بلاعب جديد في الموسم المقبل .

وكانت عدة أنباء قد تحدثت اليوم عن توقيع الأهلي مع اللاعب أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك المعار إلى فريق سموحة وحصوله على مقدم تعاقد مليون جنيه .

البدري يفاضل بين ثلاث لاعبين لتعزيز الخط الخلفي

ويفاضل حسام البدري مدرب النادي الأهلي بين ثلاث مدافعين وهم أحمد سامي مدافع المقاصة وأحمد دويدار مدافع سموحة ومحمود علاء مدافع وادي دجلة .

ويسعى البدري للتعاقد مع واحداً من الثلاثي، وإن كانت كفة أحمد سامي هي الأرجح في ظل تقديم اللاعب لمستويات مميزة مع فريقه في الموسمين الماضين، وكان مرشحاً للانضمام للأهلي في الشتاء الحالي .

ويأمل البدري في ضم مدافع جديد، في ظل قرب رحيل محمد نجيب بنهاية الموسم، والإصابات المتكررة للثنائي أحمد حجازي ورامي ربيعة .