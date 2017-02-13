رسمياً..إيقاف إيهاب عبد الرحمن لمدة عامين

إيهاب عبد الرحمن يتلقى ضربة موجعة من الوكالة المصرية للمنشطات

تلقى إيهاب عبد الرحمن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوى ضربة جديدة من قبل الوكالة المصرية للمنشطات اليوم الأثنين .

وأخطرت الوكالة المصرية للمنشطات، اللاعب إيهاب عبد الرحمن لاعب الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوى بإيقافه لمدة عامين بشكل رسمي .

إيهاب عبد الرحمن يستأنف قرار إيقافه بالمحكمة الرياضية

ومن المقرر أن يقدم إيهاب عبد الرحمن استئناف ضد قرار إيقافه في المحكمة الرياضية، حيث نفى اللاعب بشدة تعاطيه أي منشطات .

جدير بالذكر أن إيهاب عبد الرحمن تم إيقافه وحرمانه من السفر مع بعثة مصر للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل الصيف الماضي بعد ثبوت عينة إيجابية .