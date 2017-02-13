اخبار الاهلى

رسمياً..إيقاف إيهاب عبد الرحمن لمدة عامين

كتب وليد مجدي
- 13 فبراير، 2017 11:12 م
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إيهاب عبد الرحمن يتلقى ضربة موجعة من الوكالة المصرية للمنشطات

تلقى إيهاب عبد الرحمن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوى ضربة جديدة من قبل الوكالة المصرية للمنشطات اليوم الأثنين .

وأخطرت الوكالة المصرية للمنشطات، اللاعب إيهاب عبد الرحمن لاعب الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوى بإيقافه لمدة عامين بشكل رسمي .

إيهاب عبد الرحمن يستأنف قرار إيقافه بالمحكمة الرياضية

ومن المقرر أن يقدم إيهاب عبد الرحمن استئناف ضد قرار إيقافه في المحكمة الرياضية، حيث نفى اللاعب بشدة تعاطيه أي منشطات .

جدير بالذكر أن إيهاب عبد الرحمن تم إيقافه وحرمانه من السفر مع بعثة مصر للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل الصيف الماضي بعد ثبوت عينة إيجابية .

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