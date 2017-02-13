البدري يمنح «أبو تريكة الجديدة» قبلة الحياة في الأهلي

البدري يجهز فوزي الحناوي للمشاركة في الدوري

يفكر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في منح الفرصة للاعب الصاعد فوزي الحناوي خلال الفترة المقبلة مع الفريق .

ويدرس البدري مدرب الأهلي في ضم اللاعب فوزي الحناوي لقائمة الفريق في المباريات المقبلة ومنحه فرصة المشاركة في المباريات ببطولة الدوري .

ولفت الحناوي الأنظار إليه بقوة منذ تصعيده للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث يملك اللاعب الملقب بأبو تريكة الجديد قدرات فنية مميزة في الخط الهجومي ومركز صناعة الألعاب .

البدري يسعى لاستنساخ تجربة رمضان صبحي وتريزيجيه

ويأمل البدري في استنساخ تجربة رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه اللذان تم تصعديهما للفريق الأول وبرز بشدة وأصبح من نجوم الكرة المصرية حتى رحلا للاحتراف في أوروبا .