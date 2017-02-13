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بالفيديو..الزمالك يكشف حقيقة عرض مارسيليا الفرنسي لضم علي جبر

كتب وليد مجدي
- 13 فبراير، 2017 9:47 م
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إسماعيل يوسف يوضح تفاصيل عرض مارسيليا لضم علي جبر

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة وجود عرض فرنسي للتعاقد مع مدافعه علي جبر .

وكانت بعض الأنباء قد تحدثت عن وجود عرض من مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع علي جبر مدافع نادي الزمالك بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 .

الزمالك ينفي وصول عرض من مارسليا لضم علي جبر

وأكد “تيجانا” في تصريجات إذاعية عبر برنامج الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك لم يتلقى أي عروض رسمية من مارسيليا للتعاقد مع علي جبر .

وأوضح مدير الكرة بالقلعة البيضاء علي جبر من نجوم الفريق الأساسيين ولم نتلقى أي عروض من أي نادي لضم اللاعب .

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