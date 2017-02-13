قائمة نارية من الإسماعيلي لمباراة الأهلي

ستراكا يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الأهلي

أعلن المدرب التشيكي فرانز ستراكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمباراة النادي الأهلي .

ويلتقي الأهلي مع نظيره النادي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر ضمن مباريات الدوري الممتاز .

ويسافر لاعبو الدراويش إلى السويس غداً، حيث سيتم استبعاد ثلاث لاعبين من قائمة الـ21 التي تم اختيارها اليوم .

21 لاعباً في قائمة الإسماعيلي لمباراة الأهلي

وضم ستراكا 21 لاعباً وهم :

” محمد عواد – محمد مجدى – ريتشارد بافور – محمود متولى – محمد هاشم – بهاء مجدى – محمد عادل جمعه – باهر المحمدى – محمد أبو المجد – محمد فتحى – عماد حمدى – نادر رمضان – عمر الوحش – أحمد جمال – حسنى عبد ربه – إسلام عبد النعيم – إبراهيم حسن – شكرى نجيب – وليد عطية – أحمد الصعيدى – دييجو كالديرون “.