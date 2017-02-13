بالفيديو..أول تعليق من الزمالك على توقيع أحمد دويدار للأهلي

الزمالك يكشف موقفه من توقيع دويدار للأهلي

في أول رد فعل من مسئولي نادي الزمالك على أنباء توقيع اللاعب أحمد دويدار مدافع الفريق المنضم لصفوف سموحة، كشف إسماعيل يوسف عن موقف ناديه من إنتقال دويدار للأحمر .

وأكد “إسماعيل يوسف” في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد دويدار لم يعد لاعباً في صفوف نادي الزمالك بعد إعارته لسموحة .

وأوضح مدير الكرة بالزمالك أن دويدار رفض تجديد عقده مع الفريق وتم إعارته لنادي سموحة لنهاية الموسم .

إسماعيل يوسف: دويدار ليس لاعباً في الزمالك ومن حقه التوقيع لأي نادي

وأضاف تيجانا بأن اللاعب من حقه التوقيع لأي نادي والإنتقال لأي فريق، خاصة أن عقده ينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري .

وكانت عدة أنباء قد تحدثت عن توقيع أحمد دويدار للنادي الأهلي وحصوله على مقدم تعاقده مليون جنيه .