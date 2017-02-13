كورة عالمية

رسمياً..ملعب أتليتكو مدريد يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب وليد مجدي
- 13 فبراير، 2017 8:49 م
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الاتحاد الإسباني يعلن ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي عن الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لبطولة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

وضرب برشلونة موعداً نارياً مع ديبورتيفو ألافيس في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم 27 مايو المقبل .

فيسنتي كالديرون يحتضن نهائي ملك إسبانيا بين برشلونة وألافيس

وقرر الاتحاد الإسباني إقامة نهائي الكأس بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس على ملعب الفيسنتي كالديرون معقل نادي أتليتكو مدريد .

وجاء اختيار ملعب الكالديرون بعد رفض نادي ريال مدريد إقامة النهائي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو بحجة وجود إصلاحات في ملعبه .

وكان برشلونة قد تأهل للنهائي بعد إقصاء أتليتكو مدريد في نصف النهائي، بينما تخطى ألافيس عقبة سيلتا فيجو في قبل النهائي .

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