رسمياً..ملعب أتليتكو مدريد يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا

الاتحاد الإسباني يعلن ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي عن الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لبطولة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .
وضرب برشلونة موعداً نارياً مع ديبورتيفو ألافيس في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم 27 مايو المقبل .
فيسنتي كالديرون يحتضن نهائي ملك إسبانيا بين برشلونة وألافيس
وقرر الاتحاد الإسباني إقامة نهائي الكأس بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس على ملعب الفيسنتي كالديرون معقل نادي أتليتكو مدريد .
وجاء اختيار ملعب الكالديرون بعد رفض نادي ريال مدريد إقامة النهائي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو بحجة وجود إصلاحات في ملعبه .
وكان برشلونة قد تأهل للنهائي بعد إقصاء أتليتكو مدريد في نصف النهائي، بينما تخطى ألافيس عقبة سيلتا فيجو في قبل النهائي .
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