بالفيديو..عروض أوروبية لضم أحمد حجازي..والأهلي يؤجلها لنهاية الموسم

نادر شوقي يكشف حقيقة العروض الأوروبية لأحمد حجازي

كشف نادر شوقي وكيل اللاعب أحمد حجازي عن حقيقة تلقى احمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروض إحترافية خلال الفترة الحالية .

وأكد “نادر شوقي” في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد حجازي مدافع الأهلي تلقى عدة أوروبية بالفعل للتعاقد معه .

وأوضح وكيل اللاعبين الشهير أنه قام بمخاطبة مسئولي المارد الأحمر وتقديم العروض الأوروبية المقدمة لضم حجازي .

نادر شوقي: الأهلي طلب تأجيل حسم العروض الأوروبية لحجازي نهاية الموسم

وأضاف نادر شوقي بأن مسئولي اللقلعة الحمراء طلبوا تأيل الحديث عن تلك العروض الأوروبية إلى نهاية الموسم الجاري .