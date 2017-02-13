بالفيديو..نادر شوقي يكشف تطورات التجديد لغالي ومتعب في الأهلي

نادر شوقي يوضح أخر مفاوضات التجديد لمتعب وغالي

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين الشهير اخر تطورات تجديد عقدي نجمي النادي الأهلي، القائد حسام غالي والمهاجم عماد متعب .

واكد “نادر شوقي” في تصريحات إذاعية لبرنامج “مسا مصر” عبر أثير راديو مصر أن الأهلي متمسك بالثنائي وبتجديد عقديهما مع الفريق .

نادر شوقي: غالي سيلعب لوادي دجلة حال الرحيل عن الأهلي

واوضح وكيل اللاعبين أنه في حالة عدم التجديد للثنائي، فإن غالي حدد ناديه المقبل حال الرحيل عن الأهلي باللعب للنادي وادي دجلة .

أما عماد متعب، فإنه سيتم دراسة العروض الداخلية والخارجية واختيار العروض الأفضل منها .