الأهلي: لم نتفاوض من الأساس مع أحمد دويدار

طه إسماعيل يوضح حقيقة التوقيع مع دويدار

كشف الشيخ طه إسماعيل عضو اللجنة الفنية بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء المنتشرة حول التعاقد مع احمد دويدار مدافع نادي الزمالك في الصيف المقبل .

وكانت عدة أنباء قد تحدثت عن توقيع أحمد دويدار على عقود إنتقاله للأهلي في الموسم المقبل وحصوله على مقدم تعاقد مليون جنيه .

طه إسماعيل: أحمد دويدار خارج خطط النادي الأهلي الأهلي

وأكد طه إسماعيل عضو اللجنة الفنية أن احمد دويدار لم يدخل في قائمة إهتمامات النادي من الأساس، فكيف تم التعاقد معه .

وأوضح نجم الأهلي السابق أن تلك الأخبار هي شائعات لا أساس لها من الصحة، نافياً التفاوض مع اللاعب بأي طريقة .