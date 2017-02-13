اخبار الاهلى

الأهلي: لم نتفاوض من الأساس مع أحمد دويدار

كتب وليد مجدي
- 13 فبراير، 2017 7:30 م
20,262
أحمددويدار

طه إسماعيل يوضح حقيقة التوقيع مع دويدار

كشف الشيخ طه إسماعيل عضو اللجنة الفنية بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء المنتشرة حول التعاقد مع احمد دويدار مدافع نادي الزمالك في الصيف المقبل .

وكانت عدة أنباء قد تحدثت عن توقيع أحمد دويدار على عقود إنتقاله للأهلي في الموسم المقبل وحصوله على مقدم تعاقد مليون جنيه .

طه إسماعيل: أحمد دويدار خارج خطط النادي الأهلي الأهلي

وأكد طه إسماعيل عضو اللجنة الفنية أن احمد دويدار لم يدخل في قائمة إهتمامات النادي من الأساس، فكيف تم التعاقد معه .

وأوضح نجم الأهلي السابق أن تلك الأخبار هي شائعات لا أساس لها من الصحة، نافياً التفاوض مع اللاعب بأي طريقة .

شارك برأيك !!