بالفيديو.. اسلام الفار يسجل هدفاً لأسوان من صناعة أوتاكا

إسلام الفار يسجل أول أهدافه مع أسوان

نجح اللاعب إسلام الفار صانع ألعاب نادي أسوان والمعار له من صفوف الأهلي في تسجيل أول أهداف فريقه في مواجهة الداخلية.

ويلعب أسوان مع الداخلية مساء اليوم الأثنين في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

واستطاع إسلام الفار أن يسجل أول أهداف أسوان في المباراة بعدما تلقى كرة عرضية من جون أوتاكا لاعب الفريق المنتقل له في شهر يناير الماضي.

ويلعب إسلام الفار في أسوان معاراً من الأهلي، حيث تنتهي إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هدف الفار هو الأول للاعب مع فريق أسوان خلال مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.