جماهير المصري تعود للظهور للمرة الأولى منذ حادث بورسعيد

المصري يعلن حضور الجماهير لمباراته الأفريقية

أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن حصوله على موافقة الجهات الامنية بشان حضور جماهيره لمواجهة فريق أوبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أوبا يوم 19 فبراير الجاري في الإسماعيلية في إطار مباريات العودة من دور الـ64 لكأس الكونفدرالية.

وأعلن المصري في بيان رسمي عن طرحه للتذاكر الخاصة بالمباراة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل شراءها عن طريق جماهير الفريق.

ومن المقرر ان يتم بيع تذاكر المباراة أمام بوابة ستاد النادي المصري عن طريق إظهار طالب الشراء لبطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ومن المقرر أن يتولى مجلس إدارة النادي المصري تنظيم المباراة ودخول الجماهير وخروجها في الظهور الأول لجماهير الفريق منذ حادث بورسعيد.

الجدير بالذكر أن جماهير النادي المصري لم تظهر في مدرجات فريقها منذ حادث بورسعيد والذي راح ضحيته 72 مشجعاً للنادي الأهلي.