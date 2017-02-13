الونش يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك والانتاج

الونش: إصابتي لن تمنعني عن مواجهة الانتاج الحربي

أكد اللاعب محمود حمدي “الونش” مدافع نادي الزمالك على جاهزيته لخوض المباراة المقبلة لفريقه في مواجهة الانتاج الحربي بالدوري المصري الممتاز.

وشدد الونش على أن الإصابة التي يعاني منها في الفترة الحالية لن تكون عائقاً أمام مشاركته في مواجهة الانتاج الحربي مع الزمالك.

ويعاني الونش من الإصابة بإلتواء في الكاحل مما أدى إلى غيابه عن تدريبات الزمالك مساء اليوم الأثنين استعداداً للمواجهة المقبلة.

وأضاف مدافع الزمالك بأن الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي فضل إراحته من التدريب الذي أقيم اليوم منعاً لتفاقم الإصابة التي لن تمنعه عن اللقاء القادم.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الانتاج الحربي يوم الأربعاء القادم في أطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري.

وتعرض الونش للإصابة خلال مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في كأس السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات يوم الجمعة الماضي.