بالفيديو.. ملخص ونتيجة مباراة مصر المقاصة وطنطا في الدوري المصري

مصر المقاصة يتعادل مع طنطا في الدوري المصري

اكتفى فريقي مصر المقاصة وطنطا بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأثنين في افتتاح مباريات الدور الثاني من الدوري المصري.

وظهر اللاعب أحمد الشيخ جناح نادي مصر المقاصة والمعار من صفوف الأهلي في التشكيل الأساسي للفريق الفيومي خلال المباراة.

وشكل الشيخ خطورة كبيرة على مرمى طنطا خلال المباراة، إلا أنه لم ينجح في تسجيل أية أهداف في الوقت الذي أهدر فيه مهاجمي الفريق فرص عدة.

وفشل لاعبو كلا الفريقين في تسجيل أية أهداف خلال المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي في ظل عدم قدرتهم على هز شباك الحارسين.

وارتفع رصيد مصر المقاصة إلى النقطة 41 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما أصبح رصيد طنطا 16 نقطة في المركز 14.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة قبل مواجهته مع الإسماعيلي في اللقاء الذي يقام يوم الأربعاء القادم.