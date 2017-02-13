البدري يدرس الدفع بمعلول في مواجهة الإسماعيلي

الأهلي يدرس إراحة حسين السيد في مباراة الإسماعيلي

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، الدفع باللاعب علي معلول ظهير الفريق خلال المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

وكان البدري قد استبعد معلول من مباراة كأس السوبر الأخيرة أمام الزمالك والتي انتهت بتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وخرج علي معلول من قائمة مباراة السوبر بصورة نهائية، حيث تواجد حسين السيد في التشكيل الأساسي، بينما ظهر صبري رحيل على مقاعد البدلاء.

إلا أن البدري يفكر في الفترة الحالية في الدفع بعلي معلول في التشكيل الأساسي خلال مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري.

ويرى البدري ضرورة إراحة حسين السيد والاعتماد على معلول في المباراة المقبلة من الدوري في ظل الراحة التي حصل عليها في الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.