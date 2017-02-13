كوليبالي: لم نستحق الهزيمة في السوبر.. والزمالك فاز بالحظ

كوليبالي: جماهير الأهلي عظيمة للغاية

عبر اللاعب سليماني كوليبالي مهاجم النادي الأهلي عن حزنه بعد تعرض فريقه للخسارة أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري.

وتلقى الأهلي خسارة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري مساء الجمعة الماضي بركلات الترجيح خلال المواجهة التي أقيمت في أبو ظبي بالإمارات.

وأكد كوليبالي على أن الأهلي كان الأفضل خلال المباراة، مشدداً على أن الفريق لم يكن يستحق الهزيمة وفقدان اللقب أمام الزمالك.

وشدد كوليبالي على أن الزمالك نجح في الفوز على الأهلي بما أسماه -الحظ”، مؤكداً على أن الأهلي كان على مقربة من الانتصار في المواجهة.

وعبر المهاجم الإيفواري عن سعادته بالتواجد الجماهيري في المباراة، واصفاً جماهير الفريق بأنها “عظيمة” ومعبراً عن حزنه لحزنهم بعد المواجهة.

الجدير بالذكر أن كوليبالي كان متواجداً خارج قائمة الأهلي في مباراة كأس السوبر الماضية، حيث استبعده حسام البدري المدير الفني للفريق من المواجهة.