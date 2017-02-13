الزمالك يجهز مفاجأة للانتاج بعد تأكد غياب ناصف

ناصف يغيب عن مواجهة الزمالك والانتاج الحربي

تأكد غياب اللاعب محمد ناصف ظهير نادي الزمالك الأيسر عن المباراة التي ستجمع فريقه بالانتاج الحربي في إطار مباريات الدوري المصري.

وغاب ناصف عن تدريب الزمالك الذي أقيم عصر اليوم الأثنين بعدما تعرض لإصابة بكدمة في القدم خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الاهلي.

وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك منح محمد ناصف راحة من التدريبات خلال الفترة الحالية، مع التأكيد على غيابه عن المواجهة المقبلة أمام الانتاج.

ويجهز الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي اللاعب أحمد فتوح للدفع به في التشكيل الأساسي للزمالك بدلاً من محمد ناصف.

وكان فتوح قد لعب معاراً لإنبي خلال الفترة الماضية قبل أن يعود إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت في شهر يناير الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الانتاج الحربي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الاولى من الدور الثاني بالدوري المصري.