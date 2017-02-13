رمضان صبحي يضع مدربه في ورطة

مدرب ستوك في ورطة بسبب رمضان صبحي

وضع المصري رمضان صبحي جناح نادي ستوك سيتي الإنجليزي، مارك هيوز المدير الفني للفريق، في ورطة قبل مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي ستوك سيتي مع توتنهام مطلع الأسبوع القادم في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وحسب ما ذكره موقع ستوك سينتيل المهتم بأخبار نادي ستوك سيتي، فإن الأداء الذي قدمه رمضان صبحي مع ستوك في المواجهة السابقة أمام كريستال بالاس أدى إلى وضع هيوز في ورطة.

وتكمن ورطة هيوز في عودة السويسري شكوردان شاكيري جناح الفريق إلى قائمة ستوك في المباراة المقبلة بعد انتهاء فترة إيقافه.

وسيكون هيوز مضطراً للمفاضلة بين شاكيري وأرناتوفيتش ورمضان صبحي من أجل اختيار أثنين منهم فقط للظهور في التشكيل الأساسي للمباراة.

وكان رمضان صبحي قد نجح في تقديم أداء متميز خلال المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، حيث نجح في صناعة هدف انتصار الفريق الذي أحرزه ألين.