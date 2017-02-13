نكشف حقيقة توقيع أحمد دويدار للأهلي

دويدار يتفق مع الأهلي والتوقيع نهاية الموسم

نجح مسؤولو النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك المعار إلى صفوف سموحة السكندري من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما أكده مصدر مقرب من دويدار لـ”أخبار الأهلي”، فإن مدافع الزمالك توصل لاتفاق مع إدارة الأهلي من أجل الانضمام للفريق أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير بالجابون.

وأضاف المصدر بأن دويدار سيوقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي قبل انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت على حصول الأهلي على توقيع دويدار، إلا أن المصدر نفى أن يكون اللاعب قد وقع على اية عقود في الفترة الحالية.

وانتقل دويدار من الزمالك إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي، وذلك أثناء تواجده في معسكر المنتخب المصري.

وينتهي تعاقد دويدار مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع على عقود انتقاله لأي فريق دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء,