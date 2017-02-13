بالصورة.. دعوى قضائية تطالب بحل مجلس إدارة الأهلي

دعوى ضد مجلس إدارة الأهلي المعين

أقام أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي دعوى لحل مجلس إدارة القلعة الحمراء والذي تم تعيينه قبل عدة أيام قليلة ماضية.

وكان خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد أصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة النادي الاهلي الحالي برئاسة محمود طاهر بعد انتهاء فترة التعيين الأولى.

وأعلن اشرف محمد الصفتي عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي عن إقامته لدعوى بحل مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد إصدار قرار التعيين.

ورفع الصفتي الدعوى ضد وزير الشباب والرياضة (بصفته)، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة (بصفته)، ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة (بصفته)، ومخافظ القاهرة (بصفته)، ورئيس مجلس إدارة الأهلي المعين (بصفته).

وطالب عضو عمومية الأهلي بقبول الدعوى شكلاً والحكم بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار وزير الرياضة بتعيين المجلس وما يترتب عليه من أثار.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت قرارها بحل مجلس إدارة الأهلي بسبب عيوب في العملية الانتخابية، قبل أن يصدر وزير الرياضة قراراً بالتعيين.