عبد الحفيظ: الفحص الطبي يحدد فترة علاج ثنائي الأهلي

فحص طبي غدا لفتحي والسعيد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن موقف أحمد فتحي وعبد الله السعيد سيتحد غدا وذلك بعد تعرضهما لإجهاد شديد في العضلة الخلفية.

ويعاني اللاعبان من إجهاد في العضلة الخلفية حيث خرج من الشوط الثاني من مواجهة الفريق في المباراة السابقة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الإماراتي والتي انتهت نتيجتها لصالح الفريق الأبيض بركلات الترجيح 3-1 ليتوج باللقب الثالث له في تاريخه.

وأضاف عبد الحفيظ بان اللاعبان يعانان من إجهاد شديد ، وبالتالي لن يشاركا في التدريبات الجماعية حتى لا تتفاقم الإصابة

وأوضح عبد الحفيظ بأن كلا اللاعبان سيخضاعن لفحص طبي غدا لتحديد موقفهما وفترة العلاج اللازمة لهما.