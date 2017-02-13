فيديو.. مرتضى منصور: حسام غالي رمز كبير للأهلي

مرتضى منصور: لا يجوز السخرية من غالي

أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام غالي واصفا إياه بانه رمز كبير للقلعة الحمراء.

وسخرت جماهير الزمالك من قائد الأهلي عقب إضاعته لركلة الترجيح الرابعة خلال نهائي كأس السوبر المصري والذي أقيم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وتوج الفريق الأبيض بطلا له للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية عبر برنامج “اللعبة الحلوة” والذي يذاع عبر فضائية “Ltc” :”حسام غالي رمز كبير للأهلي ولمنتخب مصر ولا يجوز أن يتم السخرية منه”.

وأضاف “لا يجوز للجماهبير أن تسخر من رموز الفرق ، فأي نادي يتمنى تواجد غالي فيه ، مشيرا إلى أن غالي يعد واحدا من أفضل اللاعبين في مصر”.