حسين السيد: الانتقال للزمالك أمر مستحيل حدوثه

حسين السيد: مستحيل ألعب للزمالك وشرف لأي لاعب اللعب في الأهلي

أكد حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه من المستحيل أن ينتقل لنادي الزمالك مبديا حبه لكيان القلعة الحمراء ورغتبه في البقاء حتى الاعتزال.

وشارك الظهير الأيسر للأهلي في المباريات الأخيرة حيث فضل حسام البدري المدير الفني للفريق الأول الدفع باللاعب الشهير بـ”مارسيلو” على كلا من التونسي علي معلول وصبري رحيل.

وفي تصريحات صحفية قال السيد “كانت هناك مفاوضات من الزمالك في الفترة الماضية ولكني رفضت رغبة مني في البقاء داخل الأهلي”.

وأضاف “الانتقال للزمالك أمر مستحيل حدوثه وكل تركيزي في الفترة المقبلة أن أظهر بمستوى مميز مع الفريق وشرف لأي لاعب اللعب في الأهلي”.