وليد سليمان ينضم لتدريبات الأهلي واللاعب يعلن جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي

سليمان ينضم لتدريبات الأهلي الجماعية

انضم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريبات فريقه الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وكان اللاعب قد غاب عن مران فريقه أمس بسبب شعوره بالإجهاد لكنه عاد وانتظم في تدريبات فريقه الصباحي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وبانضمام الحاوي لتدريبات الفريق الأحمر يعلن اللاعب جاهزيته لمواجهة الدروايش في ظل معاناة أكثر من لاعب من الإجهاد واحتمالية غيابهم عنها أمثال أحمد فتحي وعبد الله السعيد وأحمد حجازي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد “الجيش الجديد” بالسويس.