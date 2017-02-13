البدري يطلب سرعة تجهيز حمودي

طالب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من محمد أبو العلا مساعد مدرب الأحمال بالفريق سرعة تجهيز الوافد الجديد للقلعة الحمراء أحمد حمودي.

ويأمل البدري في سرعة تجهيز اللاعب الذي تم التعاقد معه في يناير الماضي من أجل الاعتماد عليه في الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق سيخوض مواجهات هامة بدءا من الإسماعيلي الأربعاء المقبل.

وتعاقد الأهلي مع حمودي في ثالث صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي بعدما فسخ تعاقده مع الباطن السعودي حيث وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

وطلب البدري من أبو العلا تأهيل حمودي على هامش مران الفريق الصباخي الذي يقام على ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.