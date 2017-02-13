مروان محسن يشاهد مران الأهلي

مروان محسن يتابع مران الأهلي

حرص مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متابعة مران فريقه الصباحي والذي يقام في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويعاني مروان محسن من إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام المغرب في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالجابون.

وتابع مروان مران الأهلي من على مقاعد البدلاء حيث حضر اللاعب إلى الأهلي من أجل إنهاء بعض الأوراق الخاصة بسفره إلى ألمانيا تمهيدا لخضوعه عملية جراحية هناك.

وسيغيب مروان محسن عن الملاعب مدة لا تقل عن 6 أشهر ، حيث سيخضع اللاعب للعملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يؤدي بعدها فترة تأهيل أولى في ألمانيا.