البدري يتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة الإسماعيلي

السولية ينضم لتدريبات الأهلي الجماعية

تلقى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبرا سارا قبل مواجهة الإسماعيلي المقبلة بمشاركة عمرو السولية في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وكان السولية قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال فترة توقف الدوري والتي حرمته من التواجد في مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.

وشارك السولية في المران الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب “مختار التتش” بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وسيتضح موقف اللاعب من المشاركة أمام الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة ، حيث سيمثل اللاعب دفعة قوية للبدري في حالة جاهزيته للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.