ثلاثي الأهلي يواصل التأهيل استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

فتحي والسعيد وحجازي يواصلون التأهيل

واصل الثلاثي أحمد فتحي وعبد الله السعيد وأحمد حجازي خوض التدريبات التأهيلية وذلم على هامش مران الفريق المقام حاليا في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي الأربعاء المقبل في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد “الجيش” بالسويس”.

وأدى فتحي وحجازي تدريبات تأهيلية تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي ، فيما خاض عبد الله السعيد تدريباته تأهيلية في الجيم.

ولم يتضح موقف اللاعبون الثلاثة من المشاركة أمام الإسماعيلي وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى عدم لحاقهم بالمباراة وأن البدري سيمنح الفرصة للاعبين أخرين أمثال محمد نجيب وصالح جمعة وعمرو بركات.