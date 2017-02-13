فيديو.. وكيل حسام غالي يكشف عن وجهته المقبلة حال رحيله عن الأهلي

نادر شوقي: غالي سينضم لوادي دجلة في حال رحيله عن الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مستقبله في حال رحيله عن القلعة الحمراء وعدم تجديد تعاقده.

وينتهي عقد غالي مع الأهلي نهاية الموسم الجاري حيث لم يوقع اللاعب على أي عقود تمديد تعاقده مع النادي ليصبح حرا في الضيف المقبل.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء الأنوار” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” قال شوقي : “حسام غالي لن يعتزل كرة القدم نهاية الموسم ويرغب في الاستمرار في الملاعب لموسم أخر”.

وأضاف “اللاعب يرغب في البقاء في الأهلي ولكن في حالة عدم تمديد تعاقده معه سيرحل ويلعب لناد أخر”.

وأتم حديثه “هناك أكثر من عرض لدى اللاعب ولكن في حال رحيله عن الأهلي سينتقل إلى وادي دجلة”.