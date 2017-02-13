فيديو.. سيف زاهر يتبنى مباردة الصلح بين مرتضى منصور وأحمد حسن

سيف زاهر: مباردة لحل أزمة مرتضى منصور وأحمد حسن

كشف الإعلامي سيف زاهر أنه سيتبنى فكرة الصلح بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن وذلك من أجل خلق جو رياضي خالي من المشاحنات.

وازدادت في الفترة الأخيرة الأزمة بين رئيس الزمالك وأحمد حسن وذلك من خلال ما وصل إليه الأمر بينهما إلى رفع أكثر من قضية ضد الأخر.

وخلال برنامجه “خاص مع سيف” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” قال سيف : “بعد نهاية أزمة شيكابالا مع رئيس الزمالك ، ستكون الجلسة المقبلة بين مرتضى منصور وأحمد لإنهاء الأزمة بينهم”.